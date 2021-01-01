  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس على أهمية ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية واستمرار نضال شعبنا حتى إنهاء الاحتلال خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأربعاء.

كما تناولت، تنفيذ قوات الاحتلال أعمال هدم في الأغوار وسلوان ومواجهات بعد اقتحامات لرام الله والبيرة وطمون، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة و2466 إصابة جديدة بسبب كورونا.

وفيما يلي أبرز العناوين.

"الحياة الجديدة":

-   مجدلاني: 100 ألف مواطن سيستفيدون من المنحة القطرية لمدة أربعة أشهر

- الشيخ: خدمة الجيل الرابع للشبكات الخلوية "4g" ستكون قريبا في فلسطين

- الرئيس يصل اليوم إلى مصر في زيارة رسمية

- الرئيس يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية ويؤكد أهمية ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية واستمرار نضال شعبنا حتى إنهاء الاحتلال

-  الرئيس يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما. 5 وفيات و2466 إصابة جديدة بفيروس

-   اشتية: ما نريده إنهاء الاحتلال وليس تحسين الظروف المعيشية تحته

- مؤسسات الأسرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسيرة أنهار الديك وباقي الأسرى المرضى

-   "لم الشمل.. حلم طال انتظاره

"الأيام":

-  قمة فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة غدا

-   اعتقال مواطن من سعير بشبهة إطلاق النار على جندي إسرائيلي

-    الرئيس يؤكد أهمية ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية واستمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال

-   الاحتلال ينفذ أعمال هدم في الأغوار وسلوان ومواجهات بعد اقتحامات لرام الله والبيرة وطمون

-   "الوباء": 5 وفيات، ورصد 2466 إصابة بفيروس كورونا

-  إسرائيل: رقم قياسي بإصابات "كورونا" مع 53 وفاة ونحو 11 ألف إصابة

"القدس":

-   "أبو مازن" يصل القاهرة اليوم

-   الطيبي يحث غانتس على إطلاق سراح الأسيرة أنهار الديك فورا

-   إصابات برصاص الاحتلال في غزة وهدم جدار في سلوان و3 حظائر بالأغوار

-   "التنفيذية" تؤكد على أهمية ترتيب الأوضاع الداخلية واستمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال

-  5 وفيات 2466 إصابة بفيروس كورونا

-    الشرطة الإسرائيلية تخشى مواجهات في القدس والمدن المختلطة والضفة خلال الأعياد اليهودية

-   تقدم في صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس"

-   "يديعوت" الجندي القتيل أصاب عددا من الشبان الفلسطينيين قبل إطلاق النار عليه

-   حملة إسرائيلية في أميركا تستهدف كتب أطفال فلسطينية 

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"واينت" : إسرائيل ستقر تسهيلات للسلطة الفلسطينية وهي كالتالي ..

هآرتس: بينت يضع ثلاثة شروط لإعادة إعمار قطاع غزة..

يديعوت تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول مقتل "شموئيلي": أصاب عدداً من الفلسطينيين

صحفي إسرائيلي: تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع حماس

لأول مرة منذ العدوان.. صور: سلطات الاحتلال تدخل “حديد البناء” إلى غزة

معاريف: شراكة بينيت – بايدن.. لافتراس الفلسطينيين.. استيقظوا!

وزير اسرائيلي يهدد بتصفية مطلق النار على القناص شموئيلي: سنرد وسنعرف كيف نجبي الثمن

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة و ملفات شائكة تنتظر اجتماع السيسي وبينت

الصحة بغزة : تسجيل 6 حالات وفاة و1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

الرئيس

الرئيس يكشف تفاصيل اجتماعه مع غانتس.. وتنفيذية المنظمة تؤكد أهمية ترتيب الأوضاع الداخلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية