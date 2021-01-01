رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس على أهمية ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية واستمرار نضال شعبنا حتى إنهاء الاحتلال خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأربعاء.

كما تناولت، تنفيذ قوات الاحتلال أعمال هدم في الأغوار وسلوان ومواجهات بعد اقتحامات لرام الله والبيرة وطمون، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة و2466 إصابة جديدة بسبب كورونا.

وفيما يلي أبرز العناوين.

"الحياة الجديدة":

- مجدلاني: 100 ألف مواطن سيستفيدون من المنحة القطرية لمدة أربعة أشهر

- الشيخ: خدمة الجيل الرابع للشبكات الخلوية "4g" ستكون قريبا في فلسطين

- الرئيس يصل اليوم إلى مصر في زيارة رسمية

- الرئيس يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية ويؤكد أهمية ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية واستمرار نضال شعبنا حتى إنهاء الاحتلال

- الرئيس يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما. 5 وفيات و2466 إصابة جديدة بفيروس

- اشتية: ما نريده إنهاء الاحتلال وليس تحسين الظروف المعيشية تحته

- مؤسسات الأسرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسيرة أنهار الديك وباقي الأسرى المرضى

- "لم الشمل.. حلم طال انتظاره

"الأيام":

- قمة فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة غدا

- اعتقال مواطن من سعير بشبهة إطلاق النار على جندي إسرائيلي

- الرئيس يؤكد أهمية ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية واستمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال

- الاحتلال ينفذ أعمال هدم في الأغوار وسلوان ومواجهات بعد اقتحامات لرام الله والبيرة وطمون

- "الوباء": 5 وفيات، ورصد 2466 إصابة بفيروس كورونا

- إسرائيل: رقم قياسي بإصابات "كورونا" مع 53 وفاة ونحو 11 ألف إصابة

"القدس":

- "أبو مازن" يصل القاهرة اليوم

- الطيبي يحث غانتس على إطلاق سراح الأسيرة أنهار الديك فورا

- إصابات برصاص الاحتلال في غزة وهدم جدار في سلوان و3 حظائر بالأغوار

- "التنفيذية" تؤكد على أهمية ترتيب الأوضاع الداخلية واستمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال

- 5 وفيات 2466 إصابة بفيروس كورونا

- الشرطة الإسرائيلية تخشى مواجهات في القدس والمدن المختلطة والضفة خلال الأعياد اليهودية

- تقدم في صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس"

- "يديعوت" الجندي القتيل أصاب عددا من الشبان الفلسطينيين قبل إطلاق النار عليه

- حملة إسرائيلية في أميركا تستهدف كتب أطفال فلسطينية