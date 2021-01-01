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بدء حملة تطعيم طلبة المرحلة الثانوية في قطاع غزة

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء حملة تطعيم طلبة المرحلة الثانوية في قطاع غزة



غزة / سما /

انطلقت اليوم الأربعاء، حملة تطعيم طلبة المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا في مدارس قطاع غزة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن تطعيم طلبة الثانوية العامة الذين يقدر عددهم بـ 100 ألف طالب وطالبة سيزيد من الحصانة المجتمعية والمدرسية.

وأضافت الوزارة، أنها وضعت خطة متكاملة وسيناريوهات عدة لضمان أن تكون بيئة المدارس آمنة ومستقرة من حيث إجراءات التطهير اليومي والالتزام بارتداء الكمامة.

وكانت وزارة الصحة قد أنهت تجهيز كافة الكوادر والفرق الطبية اللازمة مجهزة باللوجستيات اللازمة واللقاحات وتوزيعها على مديريات التربية والتعليم المنتشرة في محافظات القطاع لبدء حملة تطعيم الطلبة.

وجدد الوزارة دعوتها للمواطنين للإسراع في التوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح، مشددةً على أن اللقاحات متوفرة وبكميات كافية وهي مأمونة وسليمة، وتعمل على توفير أعلى درجة من المناعة المطلوبة وصولا الى مستوى جيد من المناعة المجتمعية المطلوبة تجنبا لإجراءات الاغلاق أو الدخول في موجات جديدة.

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