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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بيت لحم

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 5 مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسنين حسن شوكة (٥٩ عاما)، ويوسف عياد الهريمي، من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

واضافت المصادر انه تم الليلة الماضية اعتقال الشاب مصطفى صالح ابو حماد (20 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، بعد ان اوقفه جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، ومن ثم اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء امس، الفتيين عيسى محمد زرينة (١٧ عاما)، من منطقة بير عونة في مدينة بيت جالا، ومنصور صالح فرج (١٦ عاما) من مخيم عايدة، اثناء تواجدهما بالقرب من جدار الفصل العنصري في مدينة بيت جالا.

#الاحتلال #بيت لحم

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