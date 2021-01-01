الصحة بغزة : " 31278 " مواطن تلقوا لقاح كورونا امس في القطاع

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء استمرار حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19، وحصيلة المواطنين الذين تلقوا اللقاح.

وأفادت وزارة الصحة، أن حملة (تطعيمك_امانك)، شهد أمس تطعيم 31278 مواطن جرعة أولى في المراكز الصحية بالفترتين الصباحية والمسائية ونقاط التطعيم التي اقامتها وزارة الصحة في الاماكن العامة.

ويرتفع بذلك، اجمالي المطعمين في قطاع غزة أكثر من 278000 مواطن منذ بداية حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوفيد19.

وأشادت الوزارة، بالحرص المقدر والاستجابة الرائعة من ابناء شعبنا، وقدمت شكرها للطواقم الطبية التي تعمل بمهنية عالية ولساعات متأخرة من أجل تطعيم وحماية المواطنين.