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حماس تعلق على استشهاد الشاب رائد يوسف راشد

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على استشهاد الشاب رائد يوسف راشد



غزة / سما /

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، على ارتقاء الشهيد رائد يوسف راشد (٣٩ عامًا) الذي استهدفه الاحتلال فجر اليوم في جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائمه بحق شعبنا وأمتنا.

وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان: "بكل العز والفخار ننعي إلى شعبنا وأمتنا شهيد ببت عور التحتا وكل فلسطين رائد يوسف راشد (٣٩ عامًا) الذي استهدفه الاحتلال فجر اليوم في جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائمه بحق شعبنا وأمتنا".

وأضاف: "إننا إذ نترحم على روح الشهيد نؤكد أن هذه الجريمة لن توقف مسيرة شعبنا ونضاله وتشبثه بحقوقه ولن تفت في عضدنا".

وتابع: "ستبقى المقاومة والمواجهة بكل أشكالها مع الاحتلال مستمرة في بيت عور التحتا ورام الله وجنين وبيتا وجبل صبيح وسلوان وغزة حتى يندحر الاحتلال عن قدسنا وأرضنا".

ودعا رضوان إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس والمستوطنات رداً على هذه الجريمة البشعة.

ووجه رضوان كل التحية للشباب الثائر في الضفة والقدس وغزة ولأبناء شعبنا في شتى أماكن نضاله وصموده.

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