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قناة عبرية: اتصالات مستمرة بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية من اجل التطبيع

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: اتصالات مستمرة بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية من اجل التطبيع



القدس المحتلة / سما /

 كشفت قناة ريشت كان العبرية، الليلة الماضية، عن اتصالات جرت في السنوات الأخيرة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية خاصةً في خضم اتفاقيات أبراهام التي تم توقيعها مع عدد من الدول منذ عام.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل أجرت اتصالات مع اندونيسيا وليبيا والسعودية وموريتانيا، مشيرةً إلى أن الاتصالات مع اندونيسيا الدولة الآسيوية المسلمة تمت خلال الفيضانات التي ضربت البلاد عام 2019، وأرسلت تل أبيب طلبًا للمسؤولين بالبلاد من أجل مساعدتهم، وتم فحص ذاك الطلب إلا أنه لم يرد عليه لاحقًا.

ووفقًا للقناة، فإن بعض الاتصالات مع عدد من الدول لا زالت مستمرة حتى هذا اليوم، وأنه كان هناك اتصالات متقدمة مع موريتانيا لإقامة علاقات دبلوماسية.

ونشرت القناة في الأيام الأخيرة سلسلة حلقات من تقارير تتحدث عن كواليس التطبيع واتفاقات أبراهام، مشيرةً حينها لخلافات إسرائيلية بين مجلس الأمن القومي برئاسة مئير بن شبات الذي انتهت فترة عمله مؤخرًا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبين جهاز الموساد برئاسة يوسي كوهين الذي انتهت هو الآخر مهمته مؤخرًا.

وتركزت الخلافات الإسرائيلية الداخلية على تدخلات جهاز الموساد في تلك العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.

"القدس"

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