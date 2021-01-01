صحفي إسرائيلي: تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع حماس

القدس المحتلة /سما/ صحيفة القدس

ذكر تقرير صحفي إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك تقدمًا ملحوظًا وملموسًا في الاتصالات التي تجري بشأن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

ونقل شمعون آران مراسل إذاعة كان العبرية وقناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية في تغريدة له بالعبرية عبر حسابه في تويتر، عن مصدر موثوق لم يحدده، قوله إن هناك تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجاري من أجل عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حماس.

ولم يقدم آران مزيدًا من التفاصيل حول هذا التطور الذي فيما يبدو أن مصدره إسرائيلي وليس فلسطيني، أو قد يكون من طرف مصري أو آخر خاصةً وأن المراسل ذات علاقة بالشؤون الدبلوماسية.

وكثيرًا ما تشير تقارير إسرائيلية في الآونة الأخيرة لإمكانية التوصل لاتفاق مبدئي بشأن صفقة تبادل أسرى، إلا أن حماس تنفي مرارًا وتكرارًا تلك التقارير.

وقد يرتبط التقرير الجديد المذكور هذا المساء بعملية تحسين ملحوظة على عمل المعابر بغزة، كما أنه يأتي في ظل اجتماع عقد للمجلس الوزاري المصغر “الكابنيت” هذا المساء لأسباب لم تعلن مسبقًا.