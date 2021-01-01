المصري: إعادة ملف الشمل على الطاولة يأتي في إطار حرص القيادة على تثبيت صمود أبناء شعبنا

رام الله /سما/

أكد رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري أهمية الإنجاز الذي حققته القيادة في موضوع تفعيل لم شمل العائلات الفلسطينية، من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الشؤون المدنية، قائلا: “إن ذلك سيحقق الاستقرار للمواطن، بعد 12 عاما على غياب هذا الملف جراء التعنت الإسرائيلي”.

وشدد المصري، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على أن تحقيق لم الشمل لمن هو فاقد للإقامة، أو الهوية، أو أي نوع من إثبات الوجود، يأتي في إطار حرص القيادة على تثبيت الحق للمواطن الفلسطيني على أرضه، وحرصها على أن من حق الفلسطيني أن يعيش على أرضه.

ولفت المصري إلى المعاناة الكبيرة التي يعيشها أهلنا، سواء من قَدم من بلدان أخرى، أو حتى من قطاع غزة، دون إثبات أو تصريح أو عنوان، مشيرا إلى ترحيل العشرات منهم خلال الفترة الماضية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.