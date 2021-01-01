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التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة



رام الله /سما/

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن مئة ألف مواطن سيستفيدون من المنحة القطرية وفق قائمة محددة تم إجراء مسح اجتماعي عليها.

وأضاف مجدلاني، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن هذه المنحة سيستفيد منها المواطنون مباشرة ولمدة أربعة أشهر، بعد تنسيق مع دولة قطر والأمم المتحدة حتى نهاية العام.

وتابع: في ضوء التطورات السياسية الأخيرة وعدم إمكانية الاستمرار في تقديم المنحة القطرية بالصيغة الماضية، جرى مباحثات مع الحكومة القطرية ومكتب الأمم المتحدة والجانب الإسرائيلي بشأن كيفية استمرار تقديم هذه المنحة للأسر المتعففة والتي تنطبق عليها المعايير.

وأوضح مجدلاني أنه سيتم صرف هذه المنحة بشكل مباشر عبر برنامج الغذاء العالمي للمستفيدين من عدة برامج، أبرزها النقدية والغذائية إضافة لبرامج مساعدات أخرى.

#التنمية الاجتماعية #احمد مجدلاني #المنحة القطرية #الاموال القطرية #قطاع غزة

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