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لليوم الرابع تواليًا.. بدء فعاليات الارباك الليلي شرقي مخيم البريج

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الرابع تواليًا.. بدء فعاليات الارباك الليلي شرقي مخيم البريج



غزة /سما/

لليوم الرابع على التوالي، توافد عشرات الشبان الفلسطينيين، مساء اليوم، الى مخيم العودة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت  قنابل الغاز باتجاه المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي شرق البريج.

وأشارت المصادر، الى سماع دوي إنفجارات كبيرة نتيجة قيام الشبان بتفجير عبوات صوتية عند السياج الفاصل شرق البريج.

بدوره، قال موقع 0404 العبري، إنه لليوم الرابع على التوالي، بدأ المئات من الفلسطينيين بالتجمع بالقرب من السياج الحدودي لقطاع غزة استعدادا لأمسية أخرى من أعمال العنف وحرق الإطارات ومحاولات استهداف قوات الجيش، في غياب الردع وعدم رد حكومة بينيت على أعمال العنف التي وقعت الليلة الماضية، في غزة يواصلون جهودهم للتصعيد في الجنوب.

#فعاليات الارباك الليلي #حدود غزة #مخيم البريج #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي

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