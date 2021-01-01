"الإرباك الليلي": كتلة بشرية هائلة على طول حدود غزة الخميس المقبل

غزة /سما/

أعلنت وحدات الإرباك الليلي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق كتلة بشرية هائلة على طول الأسلاك الزائلة لجميع الحدود الشرقية للقطاع، وذلك يوم الخميس المقبل.

وأوضحت وحدات الإرباك، أنّ هذا القرار يأتي ضمن فعاليات الإرباك الليلي، لتشكيل ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لتحقيق الأهداف وهي العيش بكرامة، كباقي شعوب العالم وكسر الحصار الظالم.

ووجهت رسالة إلى الاحتلال مفادها أنّ، سيف القدس لن يغمد في صدور الشباب الثائر الذين يضحون بأوقاتهم وعمرهم فداء لهذه الأرض المباركة وللمطالبة بكسر الحصار الظالم على القطاع.