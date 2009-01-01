سفير البحرين يصل إسرائيل لتسلم مهامه

القدس المحتلة /سما/

وصل السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب، لتسلم مهامه الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية أنه "وصل أول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل إلى مطار بن غوريون الدولي، اليوم، حيث يعد وصول السفير والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة البحرين في تل أبيب خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما".

وأضافت الوكالة أن "سفارة البحرين في تل أبيب وسفارة إسرائيل في المنامة، تمثل دورًا مركزيًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تشكل علامة بارزة أخرى لرؤية اتفاقيات السلام الموقعة في عام 2020".

من جانبه، قال الجلاهمة، عبر "تويتر": "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

وأضاف باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: "يشرفني أن أكون جزءًا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى (..) للتعايش السلمي مع جميع الدول".

وباللغتين العبرية والعربية، علّق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، عبر "تويتر"، مخاطبًا السفير البحريني: "مرحبا بك في إسرائيل".

وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، أعلنت البحرين تعيين الجلاهمة أول سفير لها لدى تل أبيب، وأدى الأخير في 29 أيار/ مايو الماضي، اليمين القانونية أمام الملك البحريني.

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2009 و2013.

وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وعينت إسرائيل، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، إيتاي تاغنر، قائما بأعمال سفارتها في العاصمة البحرينية، المنامة.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل والبحرين في واشنطن اتفاقا لتطبيع العلاقات الرسمية بين الجانبين.