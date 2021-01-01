جامعة البوليتكنك تستقبل السفير الهندي لدى فلسطين وتبحث آفاق التعاون المُشترك

رام الله /سما/

استقبل رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور أمجد برهم، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، السفير الهندي الجديد لدى دولة فلسطين (مُكُل آريا)، بحضور نواب رئـيس الجامعة، وتم بحث آفاق التعاون الأكاديمي ذات الاهتمام المُشترك.

وأكّد (برهم) على عمق العلاقات الفلسطينية الهندية، وأشاد بدور جمهورية الهند الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، لافتاً الى التقدُم الكبير لمسيرة الجامعة سواء على الصعيد الأكاديمي والإنشائي، واهتمام الجامعة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمواكبة المُستجدات العلمية والتكنولوجية والاستفادة منها في العملية التعليمية، والعمل على توحيد الجهود للمُساهمة في بناء طالب مُتميّز ومُبدع يساهم في خدمة شعبه ومُجتمعه.

من جانبه، أكّد السفير (آريا) على أهميّة تعزيز التعاون القائم بين الشعبين، وتحدث عن عمق العلاقة التاريخية بين الهند وفلسطين، وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع الجامعات الفلسطينية بشكل عام وجامعة بوليتكنك بشكل خاص، في مُختلف المجالات الأكاديمية، ودعا الى أهميّة تعزيز العلاقات الثنائية في مُختلف المُستويات العلمية، بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، إلى جانب تطوير التبادل الطلابي، والتبادل الثقافي والعلمي وغيرها من المجالات الأخرى.

وفي ختام الزيارة أكّد الطرفان على أهميّة تبادل الخبرات بين البوليتكنك والسفارة الهندية، وذلك من خلال المؤتمرات وورش العمل والتبادل الأكاديمي والبحثي والثقافي، وتم أيضاً عمل جولة ميدانية في رحاب الجامعة، وذلك في مختبر كلية الهندسة والمُختص بالإلكترونيات وكهرباء السيارات وانظمة الوقود والممول من قبل الحكومة الهندية.

والجدير بالذكر، أنّ جامعة بوليتكنك فلسطين تسعى دوماً الى المزيد من الشراكات على الصعيد الدولي، وتحرص الجامعة على تلبية احتياجات المُجتمع الفلسطيني من خلال مراكزها التي تخدم شرائح المُجتمع، وذلك ضمن المسؤولية المُجتمعية التي تتبناها الجامعة، وتدعم الجامعة الطلبة المُتميّزين بكل امكانياتها لدمج الطلبة في سوق العمل بكل سهولة ويُسر.