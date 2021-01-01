تعميم من الصحة يوضح إجراءات جديدة بشأن المصابين بفيروس كورونا ممن أخذوا اللقاح

رام الله /سما/

أظهر تعميم بروتوكول لوزارة الصحة بشأن حجر المخالطين المطعمين لمرض کوفید -19، إجراءات جديدة بشأن المصابين بفيروس كورونا ممن أخذوا اللقاح المضاد للفيروس.

ووفق التعميم، فإن فترة العدوى عند الشخص المطعم بالكامل تكون أقل من غير المطعم، والتي غالباً ما تكون 3-4 أیام مقارنة بـ 10 أيام لغير المطعم، فيما أشار التعميم إلى أن الاستجابة المناعية عند المطعمين تحد من الإصابة ونقل العدوى لغيرهم وخاصة الأشخاص المطعمين.

وأكد التعميم أن التطعيم فعّال في الوقاية من المرض الشديد، بخفض حالات الإدخال إلى المشافي والوفاة، وأن احتمالية حدوث العدوى للأشخاص المطعمين بالكامل تكون قليلة جداً مقارنة مع غير المطعمين، إضافة إلى أن الأعراض تكون طفيفة إلى متوسطة.

ووفق التعميم، يعتبر الشخص مطعمًا بالكامل بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية من لقاحات ذات الجرعتين وبعد 28 يومًا من الجرعة الأولى من لقاح الجرعة الواحدة مثل “سبوتنيك لايت”، أما الشخص غير مكتمل التطعيم فهو من لم يمضِ 28 يومًا على أخذه الجرعة الأولى من لقاح (الجرعة الواحدة)، وكذلك من لم يمضي أسبوعين على تلقي الجرعة الثانية من لقاح الجرعتين.



