  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعميم من الصحة يوضح إجراءات جديدة بشأن المصابين بفيروس كورونا ممن أخذوا اللقاح

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعميم من الصحة يوضح إجراءات جديدة بشأن المصابين بفيروس كورونا ممن أخذوا اللقاح



رام الله /سما/

 أظهر تعميم بروتوكول لوزارة الصحة بشأن حجر المخالطين المطعمين لمرض کوفید -19، إجراءات جديدة بشأن المصابين بفيروس كورونا ممن أخذوا اللقاح المضاد للفيروس.

ووفق التعميم، فإن فترة العدوى عند الشخص المطعم بالكامل تكون أقل من غير المطعم، والتي غالباً ما تكون 3-4 أیام مقارنة بـ 10 أيام لغير المطعم، فيما أشار التعميم إلى أن الاستجابة المناعية عند المطعمين تحد من الإصابة ونقل العدوى لغيرهم وخاصة الأشخاص المطعمين.

وأكد التعميم أن التطعيم فعّال في الوقاية من المرض الشديد، بخفض حالات الإدخال إلى المشافي والوفاة، وأن احتمالية حدوث العدوى للأشخاص المطعمين بالكامل تكون قليلة جداً مقارنة مع غير المطعمين، إضافة إلى أن الأعراض تكون طفيفة إلى متوسطة.

ووفق التعميم، يعتبر الشخص مطعمًا بالكامل بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية من لقاحات ذات الجرعتين وبعد 28 يومًا من الجرعة الأولى من لقاح الجرعة الواحدة مثل “سبوتنيك لايت”، أما الشخص غير مكتمل التطعيم فهو من لم يمضِ 28 يومًا على أخذه الجرعة الأولى من لقاح (الجرعة الواحدة)، وكذلك من لم يمضي أسبوعين على تلقي الجرعة الثانية من لقاح الجرعتين.

0

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سياسي إسرائيلي: حاكم عربي معرض للاغتيال أو لانقلاب على حكمه في الأشهر المقبلة

وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان (صور + فيديو)

معاريف: لقاء عباس-غانتس لا يبشر بشهر عسل جديد بين الطرفين وهذا ما يريده أبو مازن ..

لأول مرة منذ العدوان.. صور: سلطات الاحتلال تدخل “حديد البناء” إلى غزة

للمواطنين فقط .. صرف مساعدة نقذية لـ 4000 أسرة من متضرري العدوان الأخير

بينيت يعاقبه.. اتهامات لغانتس بتعزيز مصالحه الشخصية بعد لقائه بالرئيس عباس

الأردن تعتقل رجل أعمال إسرائيلي وحالته الصحية خطيرة

الأخبار الرئيسية

هآرتس: بينت يضع ثلاثة شروط لإعادة إعمار قطاع غزة..

وزير اسرائيلي يهدد بتصفية مطلق النار على القناص شموئيلي: سنرد وسنعرف كيف نجبي الثمن

بينت

معاريف: شراكة بينيت – بايدن.. لافتراس الفلسطينيين.. استيقظوا!

الرئيس يعلن حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم ولمدة 30 يوما لمواجهة فيروس كورونا

"واينت" : إسرائيل ستقر تسهيلات للسلطة الفلسطينية وهي كالتالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية