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13 وفاة و867 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 وفاة و867 إصابة جديدة بكورونا في الأردن



عمان /سما/

سجلت في الأردن 13 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و867 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 797126 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 10411 وفاة، بحسب الموجز.

وأجري 25873 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 3.35%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 9.255269 مليون فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 888 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 775286، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 11429.

وسُجلت 68 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 62 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 597 حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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