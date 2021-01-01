عُمان تحظر الدخول إليها من جميع بلدان العالم باستثناء متلقى لقاح كورونا

مسقط /سما/

أكدت سلطنة عمان أنها "لن تسمح إلا للمسافرين الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بدخول أراضيها"، لافتة إلى أن القرار سيسري على جميع البلدان دون استثناء"، وفى بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، أكدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على أن "قرار اشتراط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لدخول السلطنة يسري على القادمين من كل دول العالم، وفق الضوابط الموضوعة".

وأضاف البيان: "ستتابع اللجنة العليا مستجدات الوضع الوبائي في كل الدول وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المستجدات".

يذكرأن، قالت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان على تويتر، إن السلطنة ستسمح لكل من يحمل شهادة تطعيم ضد كوفيد-19 بالسفر إلى البلاد اعتبارا من أول سبتمبر، وحسب موقع سويس إنفو، أضافت الهيئة أنها أنهت العمل بقائمة دول كان محظورا دخول الوافدين منها بسبب الجائحة.

وكانت قد قررت اللجنة العليا العمانية المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المُستجد، إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من 21 أغسطس الجارى.

كما قررت اللجنة حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

وقررت اللجنة اتخاذ قرارين على أن يبدأ سريان العمل بهما أول شهر سبتمبر المقبل، وهما (اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية).