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الطيبي يطالب غانتس بإطلاق سراح الأسيرة أنهار الديك

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يطالب غانتس بإطلاق سراح الأسيرة أنهار الديك



القدس المحتلة /سما/

طالب النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة (العربية للتغيير) وزير الجيش الإسرائيلي بيني غاتس باطلاق سراح الاسيرة انهار الديك بشكل فوري ومستعجل.

ويأتي هذا الطلب اثر اعتقال الاسيرة انهار الديك التي تقبع في سجن ريمون منذ شهر اذار الماضي وهي في اشهرها الاخيرة من فترة الحمل، والتي تعاني من ازمة نفسية حادة وهي بحاجة للعلاج والمراجعة الطبية.

وقال الطيبي في رسالته: "يجب اطلاق سراح الاسيرة انهار على الفور والسماح لها بالولادة بشكل طبيعي وانساني ولا يمكن ان يكون هذا المكان في السجن، حتى لو لم ينته الملف القضائي بخصوصها ويجب ايجاد حل بديل لاطلاق سراحها وتوفير الظروف الصحية المناسبة للولادة".

#احمد الطيبي #القائمة العربية المشتركة #الاسيرة انهار الديك

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