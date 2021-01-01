الطيبي يطالب غانتس بإطلاق سراح الأسيرة أنهار الديك

القدس المحتلة /سما/

طالب النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة (العربية للتغيير) وزير الجيش الإسرائيلي بيني غاتس باطلاق سراح الاسيرة انهار الديك بشكل فوري ومستعجل.

ويأتي هذا الطلب اثر اعتقال الاسيرة انهار الديك التي تقبع في سجن ريمون منذ شهر اذار الماضي وهي في اشهرها الاخيرة من فترة الحمل، والتي تعاني من ازمة نفسية حادة وهي بحاجة للعلاج والمراجعة الطبية.

وقال الطيبي في رسالته: "يجب اطلاق سراح الاسيرة انهار على الفور والسماح لها بالولادة بشكل طبيعي وانساني ولا يمكن ان يكون هذا المكان في السجن، حتى لو لم ينته الملف القضائي بخصوصها ويجب ايجاد حل بديل لاطلاق سراحها وتوفير الظروف الصحية المناسبة للولادة".