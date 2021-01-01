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مرشح حزب المحافظين الكندي يجدد التزامه بنقل سفارة بلاده بإسرائيل للقدس

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشح حزب المحافظين الكندي يجدد التزامه بنقل سفارة بلاده بإسرائيل للقدس



القدس المحتلة /سما/

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس حزب المحافظين في كندا ارين اوتول، جدد التزامه الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات التي ستجري في البلاد قريبًا.
 
وقال اوتول، خلال مؤتمر صحافي ردًا على سؤال: "هذا التزام قطعته على نفسي قبل عدة سنوات، إسرائيل صديقة مقربة لكندا، وهي دولة ديموقراطية تقع في ذلك الجزء من العالم الذي يجب أن تكون به عدد أكبر من الديموقراطيات. نحن سننقل سفارتنا، بعد الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل. نحن سنظهر قيادة، من المهم أن تظهر كندا مجددًا على الساحة الدولية، كدولة متمسكة بقيمها، تدافع عن حقوق الانسان وملتزمة بسياسة خارجية قوية". 
 
في الوقت نفسه، أضاف اوتول، أن الخطوة: "لن تمنع حل الدولتين وتطوير رام الله وأماكن أخرى". 
 
يشار الى أن الالتزام بالقيام بهذا الخطوة يظهر أيضًا في البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين في كندا. 
 
وستجري الانتخابات في كندا في 20 ايلول/سبتمبر، وضع رئيس الحكومة الحالي جستين ترودو لا يبدو مشرقًا بحسب استطلاعات رأي، وهناك احتمال لنجاح لاوتول، لكن بسبب التركيبة المعقدة للانتخابات في كندا من الصعب توقع النتائج.

#اسرائيل #القدس المحتلة #حزب المحافظين #كندا

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