قرقاش يصف اتصال بن زايد- أردوغان بـ”الودي للغاية”- (تغريدة)

ابو ظبي/سما/

علق مستشار رئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على الاتصال الذي جرى، أمس الإثنين، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بالقول إنه كان “إيجابيا ووديا للغاية”.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر “اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان ايجابياً وودياً للغاية، لاسيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الأصدقاء والأشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة”.

اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان ايجابياً وودياً للغاية، لاسيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الاصدقاء والاشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة. pic.twitter.com/3Ym9zFwGzC — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 31, 2021

وكشفت وكالة أنباء الإمارات، مساء أمس، عن اتصال أجراه بن زايد بالرئيس التركي بحثا خلاله العلاقات الثنائية.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تدهورا في السنوات الأخيرة، إلا أن زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، لتركيا، الأربعاء الماضي، أذابت جليد العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتحت المجال أمام فتح صفحة جديدة.