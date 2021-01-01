محافظ جنين يطلع طاقم مكتب المبعوث الاممي للسلام على الأوضاع العامة في المحافظة

جنين /سما/

أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، طاقم مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الأمم المتحدة على الأوضاع العامة في المحافظة.

وضم الوفد مدير الشؤون السياسية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم "يونيسكو" جودي باريت، وجورج ريكس ولوسي بيركنز، ومايكل بيرك، وسيليا ريتشاردسون، وأنجاد حثناوي من مكتب المنسق الخاص.

واستعرض الرجوب، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، أوضاع المحافظة والتحديات التي تواجهها في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح الرجوب أن الاحتلال أثر على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، وأن انتهاكاته تشهد تصاعدا لنهب أراضي المواطنين.

وتناول اللقاء تداعيات إجراءات الاحتلال وانعكاساتها على الوضع الأمني الداخلي والاقتصادي والحياة اليومية، وإعاقة أداء المؤسسة الأمنية في إنفاذ القانون وبسط سيادة النظام.