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سفارتنا بالقاهرة: معادلة فرع الريادة والأعمال بالثانوية الفلسطينية للدراسة بالكليات والمعاهد المصرية

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة: معادلة فرع الريادة والأعمال بالثانوية الفلسطينية للدراسة بالكليات والمعاهد المصرية



القاهرة /سما/

أفادت سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية أنها وبعد اتصالات مع الإدارة المركزية للطلاب للوافدين، فقد تقرر معادلة شهادة فرع الريادة والأعمال - أحد فروع التعليم الثانوي الفلسطيني للدراسة بالكليات والمعاهد المصرية، حيث تم اعتمادها وستعامل معاملة الفرع الأدبي بدءا من العام الجامعي 2021.

وفي هذا السياق، أعرب سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالتقدير لرئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين رشا كمال، وللقيادات التعليمية في جمهورية مصر العربية، مثمنًا القرارات التي تم اتخاذها تيسيرًا على الطلبة الفلسطينيين ودعمًا للمسيرة التعليمية والأكاديمية الفلسطينية وتقديم كافة التسهيلات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية.

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