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ثوار بيتا توعدوا بليلة "استثنائية".. استعدادات لفعاليات إرباك ليلي متزامنة في غزة والضفة

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثوار بيتا توعدوا بليلة "استثنائية".. استعدادات لفعاليات إرباك ليلي متزامنة في غزة والضفة



نابلس /سما/

يستعد الشبان الفلسطينيون لليلة إرباك ليلي للاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وعلى جبل صبيح في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وحدات الإرباك الليلي عن تنفيذ فعالياتها الميدانية الليلة شرق وسط قطاع غزة.

وأوضحت في بيان لها أنه ستبدأ فعليات الإرباك الساعة الثامنة مساء الثلاثاء على أرض مخيم العودة شرق مخيم البريج.

وأوضحت أنه سيتم الانطلاق في تمام الساعة 7:30 مساء من أمام نادي الخدمات في المغازي، والزهور بالنصيرات، ونادي الخدمات في البريج، والمدفع في دير البلح.

كما انطلقت في بلدة بيتا جنوب نابلس دعوات للحشد والنفير مساء اليوم الثلاثاء تجاه جبل صبيح لاستكمال فعاليات الإرباك الليلي.

ووجه ثوار بيتا دعوة لوحدات الإرباك الليلي كافة بالنفير العام ورفع مستوى التأهب لردع الاحتلال عن أرضنا.

وطالبوا كل الأحرار بالمشاركة الساعة الثامنة مساء اليوم في فعاليات الإرباك، استكمالا لطريق الشهداء والجرحى والأسرى.

وقال ثوار بيتا إن جبل صبيح سيشهد ليلة ارباك استثنائية كرد طبيعي على ممارسات الاحتلال.

كما أكدوا على ضرورة إيصال رسالة احتجاج على ممارسات الاحتلال والاعتداء على أراضينا.

واعتبر ثوار بيتا أن المشاركة في فعاليات الإرباك استكمال لدرب الشهداء ودعما لمسيرة النضال المستمرة حتى هدم الكرفانات ورحيل الاحتلال عن جبل صبيح.

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