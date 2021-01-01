“التعليم العالي”: توصية بإقرار هيكلية موحدة لوحدات شؤون الخريجين في المؤسسات التعليمية

رام الله /سما/

أوصى مشاركون في ورشة عمل متخصصة نظّمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، في رام الله، بإقرار هيكلية موحدة لوحدات شؤون الخريجين في مؤسسات التعليم العالي، بما يخدم الطلبة ومستقبلهم.

وأكد المشاركون في الورشة أهمية توحيد مهام وحدات الخريجين في مختلف مؤسسات التعليم العالي، في إطار تبعية إدارية موحّدة لهذه الوحدات من خلال الوزارة، ورفع قدرات الطاقم العامل فيها، وتعزيز الشراكات مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، وجلب التمويل اللازم لدعم نشاطات هذه الوحدات.

وقال رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي، إنه يقع على عاتق هذه الوحدات التواصل المستمر مع الطلبة قبل وبعد تخرجهم، بهدف رفع قدراتهم وهم على مقاعد الدراسة في المهارات غير الأكاديمية لتعزيز انخراطهم في سوق العمل.

وأوضح هودلي أن توحيد التبعية الإدارية لهذه الوحدات للوزارة من شأنه توفير معلومات كافية حول الخريجين عند وضع السياسات الوطنية، لضمان أن تُخرّج مؤسسات التعليم العالي قوةً عاملةً متعلمة قادرة على قيادة التنمية في فلسطين.