غنيم يبحث مع ممثلة منظمة اليونيسف في فلسطين التعاون المشترك

رام الله /سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع ممثلة منظمة “اليونيسف” في فلسطين لوتشيا إلمي، تطورات العمل في مشاريع المياه في الضفة وغزة والتعاون المستقبلي بين الطرفين لتنفيذ المزيد من البرامج المستقبلية بما ينسجم واحتياجات قطاع المياه .

وناقش غنيم خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، مجالات دعم “اليونيسف” لقطاع المياه الجاري العمل على تنفيذها في الضفة وغزة، بما يشمل التقدم في التجهيزات لتنفيذ مشروع تأهيل شبكة مياه يطا والذي من المتوقع بدء العمل به في نهاية العام الجاري، وتوسعة محطة تحلية المياه المرحلة الثانية والثالثة والمتوقع الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، إلى جانب توفير الدعم العاجل في ظل جائحة “كورونا”.

وتطرق الى مجموعة من البرامج ذات الأولوية التي تعكف سلطة المياه على تنفيذها، بما يسهم في معالجة الوضع المائي على صعيد نقص المياه في الضفة وتوفير مياه صالحة للشرب في غزة، مؤكدا أهمية الدراسة التي تقوم اليونيسف بإعدادها فيما يخص التغيير المناخي .

وأشاد غنيم بتعاون منظمة اليونيسف واستجابتها السريعة في التعاون المثمر في مختلف المجالات، ولا سيما الإنسانية.