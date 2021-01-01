النمسا تقدم مليوني يورو لصالح "الأونروا"

رام الله /سما/

وقعت حكومة النمسا اتفاقية بقيمة 2 مليون يورو لصالح مناشدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الطارئة لعام 2021.

وستساهم النمسا في الجولة الثالثة من المعونات النقدية للوكالة للاجئي فلسطين في سوريا، بما في ذلك 8.212 لاجئا ينتمون إلى الفئات الأشد عرضة للمخاطر (مثل الأسر التي تعيلها نساء، والأسر التي يرأسها شخص ذو إعاقة، والعائلات التي يرأسها كبار السن أو قصر غير المصحوبين بذويهم)، علاوة على 13.780 شخص ينتمون إلى الفئات الأخرى المعرضة للمخاطر.

وقالت ممثلة النمسا لدى دولة فلسطين استريد وين إن "النمسا تقف على مقربة من الأونروا، الشريك طويل الأمد لنا، لدعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى لاجئي فلسطين المحتاجين في سوريا. نحن ندرك تماما دور الأونروا في تقديم الخدمات الإنسانية الحيوية للاجئي فلسطين في سوريا الذين لم يمروا بعقد من الصراع فحسب، بل واجهوا أيضا أزمة اقتصادية حادة وآثار جائحة كوفيد-19. كما أننا نكرر دعمنا الراسخ لبرنامج الصحة التابع للأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي دعمته النمسا من خلال أول اتفاقية متعددة السنوات تم توقيعها في عام 2020".

بدوره، أعرب مدير الشراكات في الأونروا كريم عامر عن امتنانه للنمسا لتبرعها السخي لبرنامجنا للطوارئ في سوريا. وقال "إن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تدرك فيها النمسا الاحتياجات المتزايدة للاجئي فلسطين في سوريا وتدعم الأونروا في تقديم الخدمات الإنسانية الحيوية لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تقدر الأونروا التزام النمسا بتقديم تبرعات منتظمة للوكالة، بما في ذلك الموازنة البرامجية لها، ومن خلال الاتفاقية متعددة السنوات الموقعة في عام 2020 لدعم برنامج الأونروا الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يذكر أن حكومة النمسا وقعت في عام 2020 اتفاقا متعدد السنوات مدته ثلاث سنوات بقيمة إجمالية قدرها 5,7 مليون يورو لصالح برنامج الوكالة الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف دعم حماية صحة لاجئي فلسطين، والحد من عبء المرض، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. وفي عام 2021 أيضا، تبرعت النمسا بمبلغ 400,000 يورو للموازنة البرامجية للأونروا، بالإضافة إلى 1,9 مليون يورو لبرنامج الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.