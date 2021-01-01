وزيرة إسرائيلية: لن يتم إصدار تصاريح أخرى للتنقيب عن النفط

القدس المحتلة /سما/

قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، من حزب (يش عتيد) إنه "لن يتم إصدار المزيد من التصاريح للتنقيب عن النفط في "إسرائيل" باعتباره أحد مصادر التلوث في البلاد".



وأضافت الحرار، في مؤتمر الطاقة والاقتصاد، أن "الصالح العام أمام هو الأساس، يجب أن نجد مصادر طاقة أقل تلويثًا وهذا هدف الوزارة التي أترأسها ولن نمنع أنفسنا من مصادر الطاقة الأخرى مثل الهيدروجين، فهو مصدر موثوق".



وفي وقت سابق، أفاد تقرير صادر عن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، أن ارتفاعًا طرأ السنة الفائتة على حجم الملوثات المسرطنة في البلاد بنسبة 14% قياسًا بالأعوام السابقة.