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تنديداً بمقتل القناص شموئيلي.. احتجاجات موسعة في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنديداً بمقتل القناص شموئيلي.. احتجاجات موسعة في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي



غزة /سما/

كشفت قناة كان العبرية مساء يوم الثلاثاء، عن حملة احتجاجات واسعة في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي تنديداً بمقتل زميلهم القناص على حدود غزة قبل أيام.
 
ووفقاً للقناة العبرية، في أعقاب حادث إطلاق النار الذي قتل فيه القناص شموئيلي عند حدود غزة، نشر مئات الجنود في الساعات الأخيرة منشورات على حساباتهم على انستغرام يزعمون فيها أن قيادة الجيش تمنعهم من حماية حياتهم.
 
وأشارت الصحيفة أن الجنود قالوا في منشوراتهم، إن قيادتهم لا تسهل لهم أوامر فتح النار نحو الفلسطينيين، لكن بحسب التحقيق العسكري الذي أجري الأسبوع الماضي فإن هذا الادعاء غير صحيح.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #حدود غزة #القناص شموئيلي #قطاع غزة

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