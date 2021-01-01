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تآكل الردع لسنوات عديدة ويجب علينا إعادته بأي ثمن

وزير اسرائيلي يهدد بتصفية مطلق النار على القناص شموئيلي: سنرد وسنعرف كيف نجبي الثمن

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي يهدد بتصفية مطلق النار على القناص شموئيلي: سنرد وسنعرف كيف نجبي الثمن



القدس المحتلة /سما/

هدد وزير الاتصالات الاسرائيلي يوعاز هندل، عصر اليوم، الشاب الفلسطيني الذي أطلق النار على القناص الاسرائيلي  بارئيل شموئيلي على حدود غزة.

ووفق موقع واللا الاسرائيلي قال الوزير هندل، خلال تدشين خطوط الفايبر في غلاف غزة، إنه إذا اعتقدت حمـاس أننا سنحتوي الأحداث ولن نرد على قتل القناص شموئيلي، فهي ترتكب خطأ مريرًا.

وأضاف: من أطلق النار على بارئيل هو في حكم الميت -سيتم تصفيته-، سنرد وسنعرف كيف نجبي الثمن.

وتابع: سنعرف كيف نستمر في التشبث بالأرض حتى يفهم الطرف الآخر أن سيادة "إسرائيل" لا تنتهك، أقول هذا لأننا نخوض حرب استنزاف طويلة الأمد مع حمـاس، لقد تآكل الردع لسنوات عديدة ويجب علينا إعادته بأي ثمن.

#اسرائيل #قطاع غزة #حدود غزة #بارئيل شمويلي #حركة حماس #غلاف غزة

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