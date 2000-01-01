دون إبلاغ مسبق بذلك.. الكابنيت الإسرائيلي ينعقد مساء اليوم

القدس المحتلة /سما/

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء النقاب عن دعوة أعضاء المجلس الوزاري المصغر الكابنيت للانعقاد بشكل عاجل.



وبحسب الإذاعة العبرية، انعقد المجلس الوزاري "الكابنيت" مساء اليوم دون إبلاغ مسبق بذلك، وذلك علي خلفية التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.



وأوضحت الإذاعة أن الاجتماع جاء بعد زيارة رئيس الوزراء بنيت إلى واشنطن، كذلك بعد يومين من اجتماع وزير الجيش بيني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

بدورها، قال قناة كان العبرية، إن انعقاد مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت)، جاء بعد تأجيل الموعد المقرر يوم الأحد الماضي، بسبب إطالة زيارة رئيس الوزراء بينيت لواشنطن.