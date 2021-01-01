غزة: التشريعي يوجه أسئلة برلمانية للدعليس وعدد من وكلاء الوزارات

غزة /سما/

وجه المجلس التشريعي عدة أسئلة برلمانية لرئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس؛ وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الرسمية، وذلك خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، أن الأسئلة البرلمانية هي من صميم عمل المجلس التشريعي وخاصة فيما يتعلق بمتابعة ومراقبة العمل الحكومي.

ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب يحيى العبادسة؛ عدة أسئلة برلمانية

لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس حول اعتماد الهيكليات التنظيمية في القطاع الحكومي، وتسكين الموظفين على الهيكليات؛ فيما وجه أسئلة أخرى لوكلاء وزارات المالية والاقتصاد ورئيس سلطة المياه حول أزمة المياه ووسائل حماية المنتج الوطني وغير ذلك.

وبين الدعليس جهود اللجنة متابعة العمل الحكومي باعتماد الهيكلية، ورفد المؤسسات الرسمية بالموظفين، ومنح استحقاقات الموظفين رغم الأزمات العديدة، مشيراً إلى أن ذلك يصدم كثيراً في الازمة المالية الراهنة للحكومة، فيما أوضح وكلاء الوزارات المعنية آليات عمل وزرارتهم ومهامهم اليومية الهادفة لخدمة المواطنين.

بدورها وجهت رئيس لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي النائب هدى نعيم سؤالاً برلمانياً لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، حول محطات الغاز والوقود والتدابير الوقائية وشروط الأمن والسلامة.

وأوضح الدعليس متابعة الجهات الرسمية لمحطات ونقاط الغاز والوقود، وعملها للحفظ أرواح والناس، وأن الجهات الرسمية تتشدد في منح الرخص للمحطات ونقاط الغاز والوقود في حال كانت قريبة من مناطق سكنية، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت لا يمكن تجاهل أن هناك زحف سكاني وعمراني بالقرب من المحطات المرخصة.