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غزة: النقل والمواصلات تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: النقل والمواصلات تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"



غزة /سما/

أعلنت وزارة النقل والمواصلات صباح اليوم عن إجراءات جديدة لمواجه فايروس كورونا للموظفين وملتقي الخدمة من المواطنين.

وقال مدير عام العلاقات العامة والاعلام ،بين خليل الزيان إن الوزارة أصدرت جملة من القرارات للعمل ضد تفشي فايروس كورونا واتباع إجراءات الوقاية والسلامة داخل مقر الوزارة ودوائرها المنتشرة عبر المحافظات.

وبين الزيان أن أبرز هذه القرارات تبدأ بالتزام موظفي الوزارة بتلقي تطعيم ضد فايروس كورونا، كما يلتزم المواطنين من متلقي الخدمة بإبراز شهادة التطعيم أمام الموظف المختص لمعاملات الفحوصات العملية والنظرية وتسجيل وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة ونقل ملكية المركبات.

وتابع الزيان أن القرارات شملت مختلف قطاعات النقل حيث يلتزم أصحاب مدارس السياقة والمعاهد الاستكمالية والعاملين بها والطلبة المتقدمين للحصول على رخص القيادة بتلقي التطعيم، وكذلك تلتزم نقابة السائقين بالتعميم على مكاتب التاكسيات وسائقي العمومي بتلقي التطعيم، ويمنع تسليم المركبات المستوردة وقطع الغيار إلا بعد إبراز شهادة التطعيم، يمنع استقبال أي مراجع إلا بارتداء الكمامة وإبراز شهادة التطعيم.

الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سعي الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار فايروس كورونا.

#وزارة النقل والمواصلات #فيروس كورونا #قطاع غزة

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