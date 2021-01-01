غزة: الصحة تطلق مبادرة لدعم الأصناف الدوائية الموردة

غزة /سما/

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها وضمن سياستها الهادفة لتعزيز صمود شعبنا، وخصوصاً المرضى منهم، وفي ظل ما يمرون به من ظروف اقتصادية صعبة، فإنها أطلقت وبالتعاون مع الجهات الحكومية في قطاع غزة، مبادرة لدعم الأصناف الدوائية الموردة من قبل شركات القطاع الخاص عبر جمهورية مصر العربية.

وأوضح مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة د. منير البرش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تقوم بالأساس على خفض أسعار الأدوية التي تستوردها شركات الأدوية المحلية عبر جمهورية مصر العربية، خصوصاً تلك المتعلقة بأمراض القلب والشرايين والأمراض المزمنة وامراض الجهاز التنفسي العلوي، من خلال اعفاءها من الضرائب وتحديد هامش ربحي بسيط للشركات المحلية، إلى جانب إيضاح أسعار الأدوية في السوق المحلية.

وقال د. البرش: ” إنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن الأصناف الدوائية التي تشملها المبادرة، وسيتم وسم الأصناف الدوائية بأنها مدعومة، وسيلحظ المواطن الفارق الكبير في أسعار هذه الأدوية”.

كما أكد د. البرش على أن وزارته ستعمل أيضاً وضمن واجباتها ومهامها المنوطة بها على التأكد من مأمونية العلاج المورد وفحصه قبل بيعه في الأسواق وذلك تحت مسؤولية وزارة الصحة الكاملة.

ولفت مدير عام الصيدلة، إلى أن وزارته ستسعى وبالتنسيق مع الشركات الدوائية إلى زيادة الأصناف الدوائية المستوردة من جمهورية مصر العربية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأمراض النادرة والتي عادة ما تكون أسعارها باهظة وعالية التكلفة على مرضانا في القطاع.

وشدد د. البرش على أن مبادرة دعم الدواء، تأتي مع مراعاة الأصناف الدوائية التي تنتجها مصانع الأدوية المحلية وعدم تأثرها بالأصناف الدوائية الموردة والمعفاة من الجمارك، مؤكداً أن وزارته وفرت كافة التسهيلات للإنتاج المحلي لصناعة الدواء في قطاع غزة.