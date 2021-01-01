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أنهار الديك: جسدي منهك واستمد قوتي من دعمكم

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنهار الديك: جسدي منهك واستمد قوتي من دعمكم



رام الله /سما/

قالت الاسيرة انهار الديك في رسالة جديدة لها نقلها زوجها، ان جسدها اصابه الانهاك، اما وضعها النفسي فهو جيد، مشيرة الى انها تستمد قوتها من التفاعل الشعبي مع قضيتها .

واضافت:” من المفترض ان اخضع لعملية قيصيرية في الايام القليلة المقبلة” ، متمنية ان يستمر الضغط الشعبي حتي تنال حريتها ، وان تضع مولودها الجديد وهي خارج سجون الاحتلال .

وتقدمت الديك بالشكر لكل من ساندها ووقف بجانبها ، متنمنية ان تتوج هذه الجهود بالحرية .

و في سياق متصل، قدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين طلبا لمحكمة عوفر العسكرية للإفراج عن الأسيرة أنهار الديك بكفالة مالية، فيما سيكون قرار المحكمة غداً الأربعاء .

#الاسيرة انهار الديك #السجون الاسرائيلية

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