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كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من داخل قاعة أفراح في بيت لحم

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من داخل قاعة أفراح في بيت لحم



بيت لحم /سما/

كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية سرقة مصاغ ذهبي من داخل إحدى قاعات الأفراح الموجودة في بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة تلقى شكوى من مواطنة حول قيام مجهول بسرقة مصاغها الذهبي من داخل حقيبتها أثناء تواجدها بإحدى قاعات الأفراح في المحافظة.

وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بسيدتين وبإحضارهن لفرع المباحث العامة وتدوين إفادتهن أفدن بقيامهن بالسرقة وتم ضبط المصاغ المسروق.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهن والمضبوطات لحين إحالتهن لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهن أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #سرقة

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