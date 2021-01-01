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صحة غزة تعلن انتهاء استعداداتها لبدء حملة التطعيم في المدارس غدًا

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تعلن انتهاء استعداداتها لبدء حملة التطعيم في المدارس غدًا



غزة /سما/

قال نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتهاء كافة الاستعدادات للبدء بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا والتي تستهدف طلبة وكوادر مدارس الثانوية العامة وذلك بدءًا من صباح يوم غد الأربعاء.

وبين ضهير في تصريح صحفي له، أن اجتماعات ميدانية تجرى في هذه اللحظات على مستوى المحافظات بين أقسام الطب الوقائي ودائرة الصحة المدرسية بمديريات التربية والتعليم لوضع جدولة في مدارس الثانوية العامة.

ولفت ضهير إلى أن وزارة الصحة أنهت تجهيز كافة الكوادر والفرق الطبية اللازمة مجهزة باللوجستيات اللازمة واللقاحات وتوزيعها على المديريات السبعة، حيث سيبدأ العمل تمام السابعة والنصف صباحًا.

وقال “وزارة الصحة تقدر الدور المسئول والعالي الذي عبر عنه المواطنين من خلال الاقبال الكبير على مراكز التطعيم النتشرة في محافظات قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي من تلقوا اللقاحات 246954 مواطنًا”.

وجدد نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة، الدعوة إلى من لم يتوجهوا بعد سرعة التوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح، مشيرًا إلى أن الوزارة بذلت جهودًا مضنية لتسهيل الحصول على اللقاح من خلال زيادة عدد المراكز الصحية والعمل على فترتين صباحًا ومساءً، وإضافة نقاط ميدانية في المؤسسات والمساجد والأندية.

وقال ضهير “اللقاح متوفر وبكميات كافية وهي مأمونة وسليمة وتعمل على توفير أعلى درجة من المناعة المطلوبة وصولاً إلى مستوى جيد من المناعة المجتمعية المطلوبة تجنبًا لإجراءات الاغلاق أو الدخول في موجات جديدة”.

#غزة #وزارة الصحة #لقاح كورونا #فيروس كورونا #طلاب المدارس #حملة التطعيم ضد فيروس كورونا #مدارس الثانوية العامة

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