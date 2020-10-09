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الأسير شادي أبو عكر يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير شادي أبو عكر يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري



بيت لحم /سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، أن الأسير شادي أبو عكر (37 عاماً) من مخيم عايدة في بيت لحم، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أيام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال تحتجزه حالياً داخل زنازين معتقل “عوفر”.

وبينت الهيئة في تقريرها أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل أبو عكر بتاريخ 9/10/2020 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري وتم تجديده مرة أخرى.

وبعد إعلان الأسير أبو عكر إضرابه يرتفع عدد الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية إلى 7، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس من دوار بالخليل والذي يخوض إضرابه لليوم 48 على التوالي، وفقًا للهيئة.

وفي السياق ذاته، قالت الهيئة إن تراجعاً طرأ على الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش والمحتجز أيضاً داخل زنازين “عوفر”، ويواصل إضرابه لليوم 15 على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري دون أي تهمة، علمًا أنه يعاني من آلام بمختلف أنحاء جسده ودوخة مستمرة وعدم القدرة على المشي، ومن شدة الأوجاع لا يستطيع النوم.

وأضافت أن الأسير يرفض تناول المدعمات والفيتامينات كما أنه يقاطع عيادة المعتقل.

وذكرت أن الأسير أبو هواش يبلغ من العمر 40 عاماً وهو من بلدة دورا، ومعتقل منذ 29/10/2020، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

#هيئة الأسرى #الأسير شادي أبو عكر #اضراب عن الطعام

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