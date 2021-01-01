تعييّن لجنة تسيير أعمال لبلدية نابلس

نابلس /سما/

أصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح امس الثلاثاء قرارا يقضي تعيين لجنة تسيير اعمال لبلدية نابلس، لحين إجراء الانتخابات المحلية.

وتضم اللجنة سبعة من مديري الدوائر الحكومية برئاسة المهندس إياد خلف وعضوية كل من بشار الصيفي وكمال ابو شقدم ود. رامز دويكات والمهندس وجدي الكخن ومحمود الخليلي وانيس سويدان.

ويسرى القرار من تاريخه، على أن تعرض اللجنة على مجلس الوزراء للمصادقة.

وكانت الحكومة قد قررت في العاشر شهر آب حلّ مجلس بلدي نابلس، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين إجراء الانتخابات، بسبب عدم قيامه بمهامه في تقديم الخدمة للمواطنين.

وقال مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي سمير دوابشة أن تشكيل اللجنة واجه صعوبات كبيرة أخرت صدوره، نظرا لاعتذار شخصيات عديدة عن المشاركة بها.

وبين دوابشة أن قرارا سيصدر عن مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بإجراء الانتخابات المحلية.

وقال أن الوزارة حددت بشكل مبدئي يوم الثامن عشر من كانون الاول القادم موعدا لإجراء الانتخابات، وتم إبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بذلك.