الشاباك يعلن اعتقال مواطن من سعير بتهمة اطلاق النار على جندي

الخليل /سما/

أعلن جهاز الشاباك الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مواطن من سعير بتهمة إطلاق نار على جندي إسرائيلي خلال تظاهرات وقعت في الخليل ابان العدوان الاخير على غزة.

واضاف الشاباك انه في إطار التحقيق ، تم اعتقال الشاب محمد جبارين البالغ من العمر 31 عامًا من بلدة سعير وكان حكم عليه مسبقًا بالسجن لفترة بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى حيث أن جبارين استخدم سلاحًا يعود لمواد آخر من عائلته، وتم اعتقاله هو الآخر وضبط سلاح M16 نفذت به العملية.

وأشار الشاباك إلى أن الجندي تعرض لعملية إطلاق نار برصاصاتين الأولى أصابت الخوذة والأخرى جهازه السلكي، ما أدى لنجاته حينها بأعجوبة.