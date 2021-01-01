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الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد و9 منازل ومنشأتين غرب بيت لحم

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد و9 منازل ومنشأتين غرب بيت لحم



بيت لحم /سما/

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل في مسجد و9 منازل ومنشأتين اقتصاديتين، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وقال نائب رئيس مجلس بلدي نحالين هاني فنون، ان الاحتلال أخطر بوقف البناء في مسجد قيد الإنشاء، وكذلك 9 منازل من ضمنها 5 منازل مأهولة و4 منازل قيد الانشاء في منطقة "قرنة الدعمس" جنوب غرب القرية، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وتعاني بلدة نحالين غرب بيت لحم من استمرار التوسع الاستيطاني، حيث تحيط بها 4 مستوطنات كبيرة، ولوحظ خلال الفترة الاخيرة تصاعد الهجمة الاستيطانية، وتوسع البناء الاستيطاني في محيط القرية.

#قوات الاحتلال #اخطار هدم

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