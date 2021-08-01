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شاهد.. اتحاد الكرة يعلن القائمة النهائية للمنتخب الوطني لمواجهة قيرغيزستان وبنغلادش

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. اتحاد الكرة يعلن القائمة النهائية للمنتخب الوطني لمواجهة قيرغيزستان وبنغلادش



رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني لمواجهة منتخبي قيرغيزستان وبنغلادش ودياً.

وأكد الاتحاد أن بعثة المنتخب الوطني تضم،خمسة عشر لاعباً ممن ينشطون في الدوري المحلي وهم: رامي حمادة، توفيق علي، احمد خليفة، عبد اللطيف البهداري، موسى سليم، مصعب البطاط، موسى فيراوي، احمد قطميش، محمد خليل، عدي خروب، سامح مراعبة، تامر صيام، محمد درويش، محمود ابووردة، ليث خروب، بالإضافة للاعبين المحترفين: ياسر حمد، فادي زيدان، محمود عيد، محمد صالح، خالد سالم.

وأشار الاتحاد إلى أن الفدائي سيفقد كلاً من: محمد يامين، ومحمود وادي، ونظمي البدوي بداعي الاصابة، إضافة لاعتذار كل من عدي الدباغ، محمد باسم، صالح شحادة فيما سيلتحق اللاعب بدر موسى مع المنتخب الأولمبي.

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#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #قيرغيزستان #بنغلادش #المنتخب الوطني

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