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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (طالع الأسماء)

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (طالع الأسماء)



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد:

وفيما يلي نص الإعلان:

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (1 سبتمبر):

المتبقي من الحافلة التاسعة + العاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (80) من الكشف الجديد رقم (2021/29)

التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتذكير رابط كشف (2021/29):

#الداخلية بغزة #معبر رفح #السفر

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