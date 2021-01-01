انطلاق حملة تطعيم طلبة المرحلة الثانوية في مدارس نابلس

نابلس / سما /

انطلقت اليوم الثلاثاء، حملة تطعيم طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة نابلس، ضد فيروس "كورونا".

وقال مدير صحة نابلس رامز دويكات، "إن حملة التطعيم تستهدف في اليوم الأول 4 مدارس، في إطار مواجهة انتشار الفيروس، واستمرار العملية التعليمية"، مضيفا "سيتم تطعيم نحو 23 ألف طالب وطالبة في مدارس المحافظة في الصفوف الثانوية".

وكانت وزارتا التربية والتعليم والصحة، أكدتا أن المرحلة الأولى من عملية تطعيم طلبة المرحلة الثانوية تتمثل بإعطائهم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، ومن المتوقع أن تحتاج لأسبوعين حتى الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة في الضفة وغزة، وهم الفئة المستهدفة في هذه المرحلة.