  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه من سجن النقب

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال الأسير المقدسي محمد جميل الجولاني (34 عاما) من سكان مخيم شعفاط شمال شرق القدس، لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة معتقل "النقب" الصحراوي، بعد قضاء محكوميته البالغة 13 عاما.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن محمد اعتقل بتاريخ 1/9/2008، وتوفيت والدته قبل تسع سنوات، ولم تسمح له سلطات الاحتلال بالمشاركة في تشييع جثمانها، او حتى القاء نظرة الوداع، ما ترك غصة كبيرة في قلبه.

نشط محمد في أطر الحركة الأسيرة، وكان له دور بارز في صفوف حركة فتح داخل قلاع الأسر، وساهم في الدفاع عن حقوق الاشبال الأسرى في سجني "مجدو" و "الدامون".

#القدس #سجن النقب #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

بعد 11 عام.. ما الذي دفع وزير الجيش الاسرائيلي إلى لقاء الرئيس عباس؟

سياسي إسرائيلي: حاكم عربي معرض للاغتيال أو لانقلاب على حكمه في الأشهر المقبلة

غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع ابو مازن: إسرائيل تقرض السلطة الفلسطينية 500 مليون شيكل

وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان (صور + فيديو)

بينيت يعاقبه.. اتهامات لغانتس بتعزيز مصالحه الشخصية بعد لقائه بالرئيس عباس

لأول مرة منذ العدوان.. صور: سلطات الاحتلال تدخل “حديد البناء” إلى غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس يعلن حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم ولمدة 30 يوما لمواجهة فيروس كورونا

"واينت" : إسرائيل ستقر تسهيلات للسلطة الفلسطينية وهي كالتالي ..

5 وفيات و2466 إصابة جديدة بكورونا و742 حالة تعافٍ في فلسطين

1

لأول مرة منذ العدوان.. صور: سلطات الاحتلال تدخل “حديد البناء” إلى غزة

معاريف: لقاء عباس-غانتس لا يبشر بشهر عسل جديد بين الطرفين وهذا ما يريده أبو مازن ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية