الأسير إياد عمر يخضع لعملية لاستئصال ورم على الدماغ

رام الله / سما /

خضع الأسير إياد نظير عمر (39 عامًا) من مخيم جنين، لعملية في مستشفى "نهاريا" الإسرائيلي، تم خلالها استئصال ورم عن الدماغ، وجرى إعادته مؤخرا إلى سجن "مجدو".

وأكّد نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنّ الأسير عمر عانى مؤخرا من تدهور وتفاقم في وضعه الصحيّ، وبعد أن خضع لفحوص طبية تبين وجود ورم (حميد) على الدماغ.

والأسير عمر معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن 24 عاما، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال الإسرائيلي من وداعهما، كما حرمت والدته من زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير عمر هو واحد من بين عدة حالات تبين مؤخرًا إصابتها بأورام بدرجات مختلفة، كان من بينهم الأسير ناصر أبو حميد.

وحمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى، الذين يواجهون سياسات ممنهجة تسببت بإصابتهم بأمراض مزمنة.

وشكّلت سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وبنية السجون بما فيها من تفاصيل تنكيلية، أسبابًا مركزية في إصابة الأسرى بأمراض خطيرة، لا سيما ممن أمضوا سنوات طويلة في الأسر، حيث يبلغ عدد الأسرى المرضى في السجون نحو (550) أسيرا.