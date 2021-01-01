  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم جدارا استناديا في سلوان

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم جدارا استناديا في سلوان



القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدارا استناديا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال عضو لجنة حمائل سلوان أحمد سمرين، إن سلطات الاحتلال هدمت جدارا بطول 10 أمتار في محيط أرض زراعية تعود لعائلة سمرين في الواجهة الجنوبية بمنطقة واد الربابة بسلوان.

وأوضح، أن هذه الاراضي تم الاعتداء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين قبل عام، وتم الحصول على قرار تجميد بالعمل فيها، ولكن اليوم تم هدم الجدار بحجة التنظيف.

يشار إلى أن واد الربابة في سلوان يقسم الى قسمين في الواجهة الشمالية والواجهة الجنوبية، حيث تواجه الواجهة الشمالية اعتداء مستمرا منذ عام، وجاء اعتداء اليوم على الواجهة الجنوبية اليوم بحجة التنظيف.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

بعد 11 عام.. ما الذي دفع وزير الجيش الاسرائيلي إلى لقاء الرئيس عباس؟

غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع ابو مازن: إسرائيل تقرض السلطة الفلسطينية 500 مليون شيكل

سياسي إسرائيلي: حاكم عربي معرض للاغتيال أو لانقلاب على حكمه في الأشهر المقبلة

وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان (صور + فيديو)

بينيت يعاقبه.. اتهامات لغانتس بتعزيز مصالحه الشخصية بعد لقائه بالرئيس عباس

نتنياهو ووزراء حكومة بينت يعلقون على مقتل القناص الاسرائيلي "بارئيل شمويلي

الأخبار الرئيسية

"واينت" : إسرائيل ستقر تسهيلات للسلطة الفلسطينية وهي كالتالي ..

1

لأول مرة منذ العدوان.. صور: سلطات الاحتلال تدخل “حديد البناء” إلى غزة

الصحة بغزة : تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا و ارتفاع كبير بأعداد الإصابات

معاريف: لقاء عباس-غانتس لا يبشر بشهر عسل جديد بين الطرفين وهذا ما يريده أبو مازن ..

عباس.

قناة عبرية تكشف مطالب الرئيس عباس خلال لقائه بغانتس في رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية