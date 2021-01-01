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اكتشاف جزيرة تقع في أقصى شمال العالم

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف جزيرة تقع في أقصى شمال العالم



وكالات / سما /

اكتشفت مجموعة من العلماء خلال رحلة استكشافية في يوليو، ما يعتقد أنها اليابسة الأقصى شمالا في العالم في شمال غرينلاند، كما أعلنت جامعة كوبنهاغن.

وكتبت الجامعة في بيان لها  "تقع الجزيرة التي لم يطلق بعد اسم عليها، على مسافة 780 مترا شمال أوداك، وهي جزيرة قبالة كاب موريس جيزوب، أقصى نقطة في شمال غرينلاند وواحدة من أبعد النقاط الشمالية على الكوكب".

وكانت أوداك التي تقع على مسافة 700 كيلومتر في جنوب القطب الشمالي، حتى الآن، وفقا للأكاديمية الدنماركية، أبعد الأراضي شمالا في العالم.

وتبلغ مساحة الجزيرة الجديدة حوالى 30 × 60 مترا وترتفع ثلاثة أو أربعة أمتار فوق مستوى سطح البحر.

واعتقد الباحثون الذين ذهبوا أساسا لأخذ عينات، في البداية أنهم كانوا على أوداك.

وقال قائد الحملة الجغرافي مورتن راش في البيان "أبلغنا بحدوث خطأ في نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) ما جعلنا نعتقد أننا كنا على جزيرة اوداك. في الواقع، اكتشفنا جزيرة جديدة في الشمال، وهو اكتشاف يوسع قليلا مملكة الدنمارك".

لكنّ هذا التوسع هش لأن هذه الجزيرة قد تصنّف ضمن فئة "الجزر الصغيرة قصيرة العمر"، وفق راش.

وتابع: "لا أحد يعرف كم من الوقت ستبقى. من حيث المبدأ، يمكن أن تختفي بمجرد وصول عاصفة قوية جديدة".

#جزيرة #العالم

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