فوسيل تعلن عن ساعات ذكية جديدة لعام 2021

وكالات / سما /

أعلنت شركة فوسيل Fossil عن تشكيلة الساعات الذكية لخريف 2021 التي تعمل بنظام Wear OS، والتي تطلق عليها الشركة اسم الساعة الذكية من الجيل 6 التي تعمل باللمس Gen 6.

وكما هو الحال مع ساعات Gen 5، فإن ساعات Gen 6 تأتي بعدة أنماط وأحجام مختلفة. وتكون هناك أيضًا إصدارات تباع تحت ماركة مايكل كورس Michael Kors.

وتمتلك الساعة شاشة AMOLED دائرية تعمل باللمس بقياس 1.28 إنش. وتكون متاحة بأحجام 42 و 44 ميليمتر. وهي مقاومة للسباحة حتى 3 ATM.

وتأتي مع مكبر صوت داخلي وميكروفون يمكن استخدامه لإجراء مكالمات أو التحدث إلى Google Assistant عندما تكون الساعة الذكية مرتبطة بهاتف ذكي.

وتبدأ الأسعار من 299 دولار. وتكون متاحة للطلب المسبق على الفور. ولا يبدو أن الشركة تقدم خيارات LTE.

ويتم شحن هذه الساعات باستخدام Wear OS 2 الحالي وليس نظام التشغيل Wear OS 3 الجديد الذي يعمل عبر أحدث ساعات سامسونج جالاكسي.

وتقول فوسيل إنها تقدم ترقيات لنظام Wear OS 3 لساعات Gen 6 في عام 2022. وقالت جوجل إن ساعات Wear OS 2 لن تتوفر لها تحديثات حتى أواخر عام 2022 وإنه حتى ذلك الحين، تتطلب هذه التحديثات إعادة ضبط ثابتة.

وبالرغم من أن ساعات Gen 6 لن تحتوي على أحدث البرامج لبعض الوقت. ولكن الشركة لا تزال تقوم بخطوة قوية عبر تعبئة المزيد من التكنولوجيا أكثر من ذي قبل.

تضيف الشركة مستشعر SpO2 لتتبع مستويات الأكسجين في الدم وتزعم أن لديها مستشعر معدل ضربات القلب المطور مع دقة إشارة محسنة.

كما تقول فوسيل أيضًا إن Gen 6 تكون أول ساعة تستخدم معالج Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus.

علاوة على ذلك فمن المفترض أن المعالج يقدم سرعات أعلى واستهلاك طاقة أكثر كفاءة وشحن أسرع.

تتمثل إحدى الميزات الصغيرة التي قد تمتلكها Fossil بالمقارنة مع Galaxy Watch الجديدة من سامسونج هي أن Gen 6 تستخدم Google Assistant و Google Pay بدلاً من Bixby و Samsung Pay من سامسونج.

ولم يتبق الكثير من مصنعي Wear OS للمنافسة. لذلك فإن الاختيارات ضئيلة بالنسبة لمستخدمي أندرويد الذين يبحثون عن ساعة كاملة الميزات.

وبصرف النظر عن خيار سامسونج، لا يوجد شيء آخر بخلاف فوسيل وخط TicWatch من Mobvoi. إذ تخلت جميع الشركات المصنعة الأخرى تقريبًا أو تحولت إلى برامج داخلية خفيفة الوزن.