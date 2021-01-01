مباريات دوري جوال لكرة اليد في المحافظات الشمالية

رام الله / سما /

ضمن مباريات الاسبوع الثاني لدوري جوال لكرة اليد في المحافظات الشمالية اجريت على صالة سلفيت جميع المباريات حيث جاءت جيدة المستوى في الاداء والنتائج :



برج اللقلق × كفر جمال : كان واضحا منذ الدقيقة الاولى جدية الفريق المقدسي في نيل نقاط المباراة حيث لعب بأسلوب دفاع المنطقة معتمدا على انطلاقات عمر طميزة وابي الزعتري ، وقد بدأ مسجلا للمقاسمة ابي الزعتري في الثانية 25 من المباراة ، وظلت وتيرة المباراة على حالها من اولها الى اخرها حيث كانت الندية واضحة للفريقين، وتحرك في المقابل ابناء منصور محمد وربيع وسجلوا الغلة الاكبر لكفر جمال ، وقد سيطر البرج على منطقة المناورة التي قادها اكبر اللاعبين سنا واكثرهم تواجدا في الملعب معتز ابو ديه الذي عرف كيف يمسك زمام الامور و شكل ضابط ايقاع لفريقه مع الخلوق احمد بزبز الذي تحمل عبئا كبيرا على منطقة الدائرة ، حيث انهى البرج الشوط الاول لصالحه بفارق 3 اهداف وبنتيجة 17/14 .



لم يتغير الوضع عن سابقه في الشوط الثاني رغم محاولات محمد منصور وربيع من معادلة النتيجة على الاقل ، لكن هذا الامر لم يحدث ، ورغم انخفاض منسوب اللياقة البدنية لدى الفريقين الا ان الغلبة كانت للفريق المقدسي الذي انهى المباراة لصالحه بالنتيجة 33/31 .وحصل عمر طميزة على لقب احسن لاعب بتسجيله اعلى اهداف المباراة حيث سجل للبرج : عمر طميزة 9 اهداف – ابي الزعتري 8 اهداف – ركان الزعتري 6 اهداف – احمد بزبز 5 اهداف -وفايز المحتسب ومعتز ابو دية هدفين لكل منهما .وسجل لكفر جمال : محمد منصور 8 اهداف – ربيع منصور 6 اهداف – ابراهيم ابو لبدة 4 اهداف – ومراد احمد وسامر عبد القادر وفايز واصف ثلاثة اهداف لكل منهم – معاذ علي هدفين ومهدي منصور هدفين لكل منهما.



قاد اللقاء ابراهيم الهدار ومحمود النواجعة للساحة ووسام ابو زهرة واحمد الدبابسة مسجل وميقاتي ومراقب فني ناجح ابو ناعوس .

عصيرة × عزون :

هذا اللقاء الذي جاء مغايرا للمشاهدات الاولية للمباراة ، وقد سيطر عزون في البداية وسجل اكثر من مرة ، ووصل الفارق الى 5 اهداف لعزون ، حيث سجل لاعب ميمنة عزون الواعد صاحب اليد اليسرى احمد عماد اكثر من هدف بفضل ارتقاءاته الرائعة وتسديداته القوية ومن الجهة اليسرى ايضا اجاد العائد من الايقاف احمد ابو هنية وسجل اهداف عديدة ، في المقابل وقف فريق عصيرة امام بسالة حارس عزون ودفاعه المتماسك وضابط الايقاع الانيق احمد العدلي ولم تنفع محاولات طاهر الشولي نجم الاسبوع الماضي الذي بدى عليه العصبية وعدم التركيز ، ولم يظهر نجمه امير صوالحة بمستواه المعهود وظهر واضحا غياب نجمه وهدافه احمد عثامنة الذي تغيب عن اللقاء ، حيث انتهى هذا الشوط لصالح عزون 17/ 14 .



في الشوط الثاني يبدو ان خبرة طارق ياسين الفنية والتزام لاعبيه بالتعليمات جاءت بنتيجتها في هذا الشوط ، حيث انقلبت الامور راسا على عقب وظهر الفريق النابلسي بصورة غير التي كان عليها في الشوط الاول ، و تحرك اسيد جوابره صاحب الانطلاقات السريعة وامطر شباك عزون بوابل من الاهداف السريعة والمرسومة ، كذلك استطاع حارسه ان يعيد الثقة لنفسة وللاعبيه نتيجة افشاله وتصديه للعديد من الكرات العزونيه ، بالتالي دانت السيطرة والتعادل لفريق عصيرة ، وارتفعت وتيرة اللعب في الثلث الاخير من هذا الشوط / وتبادل الفريقان الهجمات والاهداف واصبح التعادل سيد الموقف حتى الثواني الاخيرة من المباراة ، حتى وصلت كرة على الدائرة لمهاجم عصيرة الذي سدد مع انطلاق صافرة الصالة لتحرم عصيرة من نقاط المباراة وترحم عزون من خسارة محققة وليخرج الفريقان متعادلان حيث تقاسما المباراة لعبا ونتيجة وبالنتيجة 31/31 ليصبح رصيد عزون 3 نقاط من فوز وتعادل وكذلك عصيرة 3 نقاط من فوز وتعادل وتبقى الصدارة نابلسية بفارق الاهداف وتبقى قائمة الهدافين عصراوية ايضا بفضل تسجيل نجم عصيرة اسيد الجوابرة 17 هدف وقد سجل لعصيرة ايضا : سمير صوالحة 6 اهداف – طاهر الشولي و امير صوالحة وعبادة حمادنة هدفين لكل منهما – ومسلمة صوالحة واوس سوالمة هدف لكل منهما ، فيما سجل لعزون : احمد طبيب 8 اهداف – راغب الرابي واحمد ابو هنية 6 اهداف – احمد عماد 5 اهداف – احمد عدلي 3 اهداف – محمد بدران هدفين – عبد الرحمن احمد هدف



قاد اللقاء ابراهيم الهدار ومحمود النواجعة للساحة ووسام ابو زهرة واحمد الدبابسة مسجل وميقاتي ومراقب فني ناجح ابو ناعوس .

ارتاح × اسلامي قلقيلية

وفي اللقاء الثالث الذي اقيم اليوم السبت فقد جاء حسب التوقعات التي كانت تصب في صالح ارتاح الذي يضم عدد من اللاعبين الشباب والذين لهم خبرة طويلة ، عكس الاسلامي الوافد الجديد القديم لأسرة الاتحاد والذي يقوده صاحب الانتماء محمد ابو سليمان والمخضرمين احمد صالح عبد وعبد الاله عملي من الجيل القديم ، حيث انهى ارتاح الشوط الاول لصالحه بنتيجة 16/7 ولم يتغير الشوط الثاني في مجرياته اذ واصل رفاق يزن قفيني تفوقهم مع تحسن طفيف على الاسلامي الذي لم يستطع مجاراة ارتاح لينتهي اللقاء بفوز مستحق لأبناء طولكرم بنتيجة 32/19 .



سجل لارتاح : اسعد عابد 10 اهداف – كامل طنيب 6 اهداف – محمد نضال 4 اهداف – انس يونس 3 اهداف – ربيع ابو ربيع ويونس يونس هدفين لكل منهما – وهدف واحد لكل من محمود خضر والحسن ابو سالم والحارس يزن قفيني وضياء ابو ربيع ويحيى ابو معمر . وسجل للإسلامي :محمود تفاحة 5 اهداف – محمد ابو سليمان 4 اهداف – احمد صالح 3 اهداف – وهدفين لكل من عبد الاله عملي وعبد الرحمن تفاحة وحكمت عبد الله – وهدف لجهاد مصطفى



قاد اللقاء عوض بدير وغيث ناصيف للساحة واحمد نصار وجمال عمر ميقاتي ومسجل وعيسى حمدان مراقب فني .

اما اللقاء الاخير لهذا الاسبوع بين حوارة وسلفيت فقد تم تأجيله لظروف خارجة عن الارادة وستقوم لجنة المسابقات بجدولة موعد لاحق للمباراة .