"جرحى النصيرات" تُهنئ جريح البتر أحمد أبو نار بفوزه ببطولة الدراجات الهوائية وصيفا

الوسطى / سما /

نظمت لجنة جرحى مسيرة العودة الكبرى في النصيرات زيارة تهنئة للبطل الفلسطيني الجريح المبتورة ساقه/ أحمد حسن أبو نار وقدمت له التهنئة بمناسبة فوزه في بطولة قطاع غزة للدراجات الهوائية وصيفاً.

وقال خليل أبو الروس رئيس لجنة الجرحى بالنصيرات: إننا نقف اليوم أمام نموذج رياضي فريد من أبطال جرحى مسيرة العودة الذي استطاع أن يفوز ببطولة قطاع غزة للدراجات الهوائية وصيفاً رغم حداثته في هذه الرياضة المميزة.

وأشاد أبو الروس بالعزيمة والإرادة الفولاذية التي يتمتع بها جريح البتر أبو نار، مشيراً إلى الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلها على مدار السنوات الماضية حتى وصل إلى نا وصل له من فوز وتقدم على مستوى قطاع غزة وفلسطين.

وشارك في الزيارة أعضاء لجنة جرحى النصيرات أ. دياب صيدم و أ. أنس درويش إلى جانب أ. إسماعيل الثوابتة رئيس لجنة الجرحى بالمحافظة الوسطى الذي أثنى بدوره على الجهود التي تبذلها لجنة جرحى النصيرات مع الجرحى البواسل.