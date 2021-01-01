الاحتلال يهدم جدارا استناديا في سلوان

القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدارا استناديا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال عضو لجنة حمائل سلوان أحمد سمرين ، إن سلطات الاحتلال هدمت جدارا بطول 10 أمتار في محيط أرض زراعية تعود لعائلة سمرين في الواجهة الجنوبية بمنطقة واد الربابة بسلوان.

وأوضح، أن هذه الاراضي تم الاعتداء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين قبل عام، وتم الحصول على قرار تجميد بالعمل فيها، ولكن اليوم تم هدم الجدار بحجة التنظيف.

يشار إلى أن واد الربابة في سلوان يقسم الى قسمين في الواجهة الشمالية والواجهة الجنوبية، حيث تواجه الواجهة الشمالية اعتداء مستمرا منذ عام، وجاء اعتداء اليوم على الواجهة الجنوبية اليوم بحجة التنظيف.